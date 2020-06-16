20 قتيلا من الجيش الهندي وإصابة 43 صينيا في اشتباكات جلوان

أعلن الجيش الهندي، اليوم، ارتفاع عدد قتلى قواته نتيجة الاشتباكات مع الجيش الصيني في منطقة وادي جلوان الحدودية إلى 20 عسكريا على الأقل من بينهم ضباط.وقال الجيش في بيان له إن 19 جنديا قتلوا خلال الاشتباكات مع القوات الصينية بمنطقة وادي نهر جالوان على الحدود بين البلدين، فضلا عن مقتل ضابط خلال المواجهة، وذلك وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وأكد الجيش الهندي انه ونظيره الصيني أخرجا قواتهما من المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات.فيما قالت وكالة "ANI" الهندية إن خسائر الجيش الصيني جراء المواجهات بلغت 43 قتيلا ومصابا بجروح خطيرة.وكانت الهند، أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل ضابط وجنديين في اشتباكات عنيفة مع القوات الصينية على الحدود بين البلدين.وقالت صحيفة "تايمز أوف اينديا" الهندية، إن ضابطًا بالجيش وجنديين آخرين قُتلوا في مصادمات مع القوات الصينية، أمس، في وادي جالوان بكشمير، فيما وقعت خسائر في الأرواح في الجانب الصيني أيضا.وكانت السلطات الصينية اتهمت الهند بتنفيذ "هجمات استفزازية"، إثر اندلاع اشتباكات على الحدود بينهما.