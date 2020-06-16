ضبط ربة منزل حاولت إدخال حشيش لنجلها داخل محكمة الإسكندرية

نجح ضباط مباحث تأمين مجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط إحدى السيدات أثناء قيامها بمحاولة تهريب مواد مخدرة لنجلها المتهم على ذمة قضية مخدرات أثناء محاكمته داخل قاعة المحكمة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن المقدم أحمد المصري، رئيس وحدة مباحث محكمة جنايات الإسكندرية، من القبض على سيدة أثناء محاولة تهريبها 15 قطعة لمخدر الحشيش مختلفة الأحجام لنجلها داخل حجز المحكمة عقب زيارته.وتوصلت تحريات النقيب أحمد فرويلة، معاون المباحث، أثناء تفتيش المترددين على محكمة الإسكندرية اشتبهت الملازم أول جنة عبد المحسن، من الخدمة المكلفة بتأمين المحكمة، في المدعوة "م. ع. م"، ربة منزل، وعقب تفتيشها عثر بحوزتها على 15 قطعة لمخدر الحشيش كانت تنوي تهريبها إلى نجلها والمحبوس على ذمة قضية بحجز المحكمة البحرية.وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد إدخالها إلى المتهم في محبسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر رقم 9829 لسنة 2020 جنايات المنشية، وأخطرت النيابة للتحقيقات.