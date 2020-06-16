«مصر للطيران»: نسعى للتوسع إفريقيا عقب عودة الحركة الجوية

كشف الطيار محمد رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن خطة توسعية بالقارة السمراء خلال الفترة المقبلة، عقب إعادة الحركة الجوية والركابية بالمطارات الأفريقية، في ظل الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها الشركة الوطنية للطيران.وأضاف "زكريا"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران تسعى عقب عودة التشغيل لتسيير رحلات جوية "ترانزيت" إلى بعض الدول الإفريقية ومنها إلى دول أخرى، فى ظل التقارب المصري الإفريقي خلال الفترة الراهنة، ولزيادة الموارد المالية للشركة لتعويض الخسائر المالية الفادحة التي لحقت بالشركة نتيجة تعليق حركة الطيران بالمطارات المصرية.وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه يتوقع زيادة الحركة الركابية الداخلية عقب عودة التشغيل، مع الزيادة التدريجية لبعض رحلات الركاب بالدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية والخليج، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها العالم أجمع حاليا.