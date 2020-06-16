مصايف «كورونا».. كمامات بدل الدرة المشوي والكحول مكان الترمس

خلت المدن الساحلية والسياحية من الرواد، بسبب مخاوف انتشار فيروس «كورونا المستجد»، فبعد أن كانت تتكدس شوارعها وشواطئها فى الصيف بالمصطافين، تكاد تكون خالية حتى الآن.

ومع قرار رئاسة الوزراء السماح بعودة السياحة الداخلية واستمرار إغلاق الشواطئ بدأت الحركة فى المدن السياحية العودة تدريجيًا، لكن مع الكثير من الحذر والترقب.

وأصبحت الكمامة جزءًا أساسيًا من المشهد اليومى على الكورنيش، يرتديها سكان المحافظات الساحلية حرصًا على صحتهم وصحة عائلاتهم، وكذلك المصطافون من محافظات أخرى بهدف الترفيه الجزئى بعد أشهر العزل المنزلى، والاستمتاع بالقليل من الأجواء الجيدة مع ارتفاع حرارة الصيف فى مدنهم، وبين الحين والآخر يستخدم الزائرون مطهرات الأيدى تجنبًا لانتقال العدوى.

واختفت مظاهر اعتاد عليها الناس سنويًا، مثل ملاهى الأطفال والمتنزهات المفتوحة والمقاهى الساهرة حتى الصباح، فلم تعد صور التكدس على الشواطئ والمناطق الساحلية موجودة، ولم يسمح الآباء هذا العام باللعب الجماعى مع الأطفال الموجودين فى الأماكن العامة دون معرفة سابقة.

كما غابت هذا العام أيضًا المشاهد المعتادة لتناول الأطعمة على الشواطئ، والنزهات الليلية على الكورنيش فى المدن الساحلية.

القلق والحذر سمتا الصيف هذا العام وليست طوابير الألعاب المائية فى الصباح والتزاحم حول عربات الباعة المتجولين الذين يقدمون الذرة المشوية وحمص الشام للباحثين عن نسمة هواء ليلية بعد يوم طويل من السباحة فى البحر.

لن تكون هناك سهرات حتى الصباح فى المقاهى، فساعات الحظر الرسمى تبدأ فى الثامنة مساءً، ولهذا سيحاول المصطافون الاستمتاع خلال ساعات النهار فقط، ومع كثير من الحذر.