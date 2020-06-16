معاينة مزرعة لتربية الكلاب لخطورتها على المارة بالإسكندرية

أجرى مدير إدارة التنمية الريفية بحي ثان المنتزه شرق الإسكندرية، يرافقه كل من وكيل ومفتشي الإدارة، ومدير إدارة المعمورة البيطرية، اليوم الثلاثاء، معاينة فورية لمزرعة للكلاب بعزبة البرلس البحري بريف المنتزه، بناءً على شكوى واردة من مكتب السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية من قِبل أحد المواطنين بشأن التضرر من وجود مزرعة لتربية الكلاب، تصدر أصوات مزعجة للغاية، وتمثل خطرا للمارة.وبالمعاينة، تم ثبوت صحة الشكوى، كما تبين أن بعض الكلاب لهم رخصة ولكنها منتهية، وعدم وجود رخصة للبعض الآخر، وجاري عمل تقرير مفصل لاتخاذ اللازم.كما توجه فريق التنمية الريفية عقب ذلك لعزبة حوض 12، وتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة جمعية حوض 12 الخيرية لتنمية المجتمع، لمتابعة وتفقد أوضاع البنية التحتية للمرافق بالعزبة، كما تم الالتقاء بعدد من الأهالي للتعرف على المشكلات التي يعانون منها، فضلًا عن التعرف على المواقع التي سيتم وضع صناديق قمامة بها بنطاق العزبة من خلال الالتقاء بمسؤولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.واختتمت الجولة بتفقد الجمعية الاستهلاكية بالعزبة لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية المدعمة طبقا للأسعار المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتأكد من صلاحية المنتجات، وتوافر شروط التهوية في المخزن التابع للجمعية، كما تم متابعة أعمال إعادة الشيء لأصله التي تتم من قِبل مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، بعد الانتهاء من أعمال خاصة بإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بين غرفتي كهرباء بالعزبة.جاءت الجولة تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس حي ثان المنتزه، ضمن خطة الحي للإرتقاء بالظهير الريفي، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين .