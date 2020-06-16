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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«دارك» تطلق مبادرة لبيع الكتب بالتقسيط

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:35 م
مبادرة لبيع الكتب
مبادرة لبيع الكتب
ايهاب مصطفى
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دشنت دار «دارك» للنشر والتوزيع مبادرة لبيع الكتب بالتقسيط لكل مكان في مصر.

وقال هيثم حسن مدير «دارك» للنشر والتوزيع: «فكرة المبادرة جاءت بعد جائحة كورونا، وما وصلنا إليه من ترد في سوق النشر وافتقاد البائع للتواصل المباشر مع القارئ».

وأضاف حسن في تصريح لـ«الدستور»: «تواصلت مع دور النشر وكان هناك ترحيب كبير بالفكرة، وتم التعاون الفوري بين الدار وبين الناشرين مثل الرواق وتويا وكيان والكثيرين.. نفذنا الفكرة في القاهرة ووجدت صدى جيد، ففكرت في تعميمها لجميع المحافظات المصرية، أملا في الوصول لكل قارئ في كل مكان».

وتابع: «أعتقد أن الفكرة سيكون لها تأثير كبير في المستقبل خاصةً وأننا لن نكلف القارئ بأي مصاريف إضافية، وسنضمن له كتب أصلية بعيدا عن المزور والمضروب، كما أن هذا سيساهم في التخفيف من حدة أزمة كورونا على دور النشر، وأيضا حتى في حالة البيع الكامل بدون تقسيط فإننا نمنح القارئ خصمًا مباشرًا، كما أن هناك عرض في حالة الشراء فأن للقارئ اشتراكًا شهرا كاملافي خدمة كتاب صوتي، ويستطيع من خلالها أن يستمع للكتب التي يحبها».
مبادرة لبيع الكتب
مبادرة لبيع الكتب

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