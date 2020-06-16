سفير ألمانيا بالقاهرة: الاستثمار في التعليم هو مستقبل مصر

أكد سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة، أن التعليم هو مفتاح التقدم والآفاق المستقبلية، موضحًا أن في بلد مثل مصر بها عدد كبير من الشباب، فإن الاستثمار في التعليم يعني في الوقت ذاته الاستثمار في المستقبل.وأشار السفير الألماني - في بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الثلاثاء - إلى أن الاتفاقية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبنك الائتمان لإعادة التنمية الألمانية، لتطوير مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني بقيمة 41.5 مليون يورو، هي نتيجة أخرى للتعاون الإنمائي الناجح الوثيق بين مصر وألمانيا.مؤكدا أن ألمانيا تدعم مصر في التوسع في نظام التعليم الفني.