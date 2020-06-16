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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مركز «الطاقة المتجددة» يبحث إزالة الأثار السلبية لـ«كورونا» على اقتصاديات العالم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:20 م
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
عمرو خان
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أطلق مركز سياسات الطاقة المتجددة العالمي (REN21) التقرير السنوي للعام 2020 (GSR) مستعرضًا أحدث البيانات والحقائق حول سياسات الطاقة والاستثمارات هذا العام، في ظل التغييرات التي أحدثتها الجائحة العالمية فيروس كورنا كوفيد -19.

وأشار التقرير إلي التدابير الاحترازية التي اتخذتها البلدان لمكافحة الجائحة وكان لها بالغ التأثير على قطاع الطاقة المتجددة والاستثمارات العالمية، مما أدي إلي إغلاق عمليات الإنفاق بالأسواق العالمية.

وأوضح أن الجائحة فصلت الحياة إلي قبل كورونا وما بعد كورونا، مما يجعل النظر إلي ما حدث في قطاع الطاقة المتجددة في العام 2019، وما يشهده القطاع في العام 2020.

ولفت مركز سياسات الطاقة المتجددة إلي أنه يجب أن يتم وضع خطة طويلة الأمد للمضي قدومًا نحو تعويض ما أحدثته الجائحة من توقف في قطاع الطاقة المتجددة بعد الطفرة النوعية التي شهدها القطاع في العام 2019، وذلك من خلال دراسة الصورة العالمية.
وناشد المركز اصحاب المصلحة بقطاع الطاقة المتجددة العالمي بالعمل علي سن نوبة تحول هيكلي علي نظام طاقة فعال ومتجدد من أجل إزالة الاثار السلبية للجائحة من اقتصاديات العالم.

وأكد مركز سياسات الطاقة المتجددة أنه للوصول إلي التحول الهيكلي في هذا القطاع يجب أن يتم متابعة البيانات المتسلسلة والمستمرة للاستثمارات في العالم بين القطاعات المختلفة والتي تنتج عنها أرقاما مجدية للغاية يمكن استخدامها في إزالة الأثار السلبية علي الاقتصاديات.

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