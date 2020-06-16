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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني عراقي: انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يتصدر جميع الاتفاقات المشتركة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:16 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، أن قضية انسحاب القوات الأمريكية يجب أن تتصدر جميع الحوارات والاتفاقات المشتركة المقبلة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن الكعبي قوله لأعضاء الوفد العراقي المفاوض، خلال اجتماع مشترك مع رؤساء وممثلي اللجان النيابية لبحث تفاصيل الحوار العراقي الأمريكي اليوم الثلاثاء- "حواركم يرتكز على سيادة ومصالح العراق وشعبه فقط".

وأعرب الكعبي عن أمله بنجاح الحوارات التي يديرها الفريق المفاوض، وأن تتكلل هذه الجهود المبذولة بتحقيق الأهداف المنشودة التي يتطلع إليها الشعب وممثلوه، داعيًا جميع القوى السياسية الى أن تكون "جسدا واحدا" أمام التحديات القائمة، لاسيما موضوع تأمين السيادة والسيطرة على الأجواء، فضلا عن التحديات الاقتصادية والمالية في ضوء أزمتي جائحة (كورونا) وانخفاض أسعار النفط.

وركّز أعضاء مجلس النواب، على بعض الأولويات التي يجب تضمينها في الحوارات المقبلة مع الجانب الأمريكي من بينها الجوانب الأمنية والاقتصادية والمالية والثقافية، إلى جانب السياحة والآثار والعلاقات الخارجية المتبادلة والاستثمار والتعليم العالي.

بدورهم، أكد أعضاء الوفد العراقي المفاوض أن جولة المباحثات كانت جيدة وناجحة، وجاءت طبقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأوضحوا أن موعد الحوار المقبل مع واشنطن سينطلق في شهر يوليو المقبل وسيتم الأخذ بجميع الأفكار التي طرحت من قبل أعضاء مجلس النواب.

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