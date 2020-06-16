ضبط 29 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 50 ألف حكم قضائى متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 29 قطعة سلاح نارى، بحوزة 20 متهما.ضمت الأسلحة 3 بنادق آلية، (5) بنادق خرطوش، طبنجة، (20) فرد محلى، (76) طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط (150) قطعة سلاح أبيض.كما تم تنفيذ (50809) حكم قضائى متنوع، ضمت (178) حكم جناية، (15325) حكم حبس جزئى، (3283) حكم حبس مستأنف، (24220) حكم غرامة، (7803) حكم مخالفة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.