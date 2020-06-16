1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل ٥٩١ حالة للشفاء.وقالت الوزارة، في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إنه تم فحص ١٠٣٣٠ شخصا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ٣٩٠٣٣٥.وأوضحت أن مجموع الإصابات بلغ ٢٢٧٠٠ حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 60 حالة.