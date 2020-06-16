الوطنية للإعلام: تسليم شيكات نهاية الخدمة للمحالين على المعاش أول يوليو

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنه سيتم تسليم الشيكات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش في شهر يوليو 2018، في الأول من يوليو القادم نظرا لإقفال أعمال السنة المالية، والتي تنتهي في الثلاثين من يونيو الجاري، على أن يتم البدء في تسليم الشيكات في الأول من يوليو 2020.جدير بالذكر أن تكلفة صرف هذه المستحقات بلغ ما يزيد على 12 مليونا تم توفيرها من خلال الموارد الذاتيه للهيئة.وتؤكد الوطنية للإعلام أنها قامت ببعض الاجراءات رغم ضآلة مواردها المالية لتدبير تلك المبالغ دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المخصصة لها حرصًا منها للحفاظ على حقوق العاملين بها وصرف مستحقاتهم المالية.