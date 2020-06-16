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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة التخطيط: ضخ 6 تريليون جنيه استثمارات عامة لتحسن المؤشرات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:25 م
الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد،
كريمة أبوزيد والسيد السعدني
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة دعمت عدة مرتكزات خلال الخطة الجديدة ومنها تعزيز الاستثمارات العامة، رغم اتجاه العالم أجمع إلى سياسيات انكماشية، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرة إلى أنه تم ضح نحو 6 تريليون جنيه استثمارات عامة خلال السنوات الماضية مما أدى إلى تحسن مؤشرات مصر.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة تتجه لسياسة توسعية في الاستثمار العام، خاصة وأنه ينعكس على جودة الحياة للمواطنين والتي تتوزع على القطاعات المختلفة، ومنها قطاع الاتصالات، حجم ما تم ضخه فيها يتعدي 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات، لاسيما وأنه يتسوعب العمالة، وذلك بنسبة 77%.

وأضافت، دعم الحكومة قطاع الصناعة من خلال دفع الاستثمارات فيها، وإدراكها أهمية القطاعات الإنتاجية، وأن الأرجل القوية هى "الزراعة" و"الصناعة"، وذلك بواقع 5 مليارات جنيه دعما للمجمعات الصناعية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى زيادة استثمارات الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه لتتعدى 72% عن السنوات السابقة، وكذلك قطاع الحماية الاجتماعية، بتوجيه استثمارات للقرى الأكثر احتياجا بواقع 8 مليارات جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل.

ونوهت هالة السعيد، إلى الحرص على التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات من خلال معادلة تمويلية تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60% من الاستثمارات المحلية للمحافظات الأقل دخلا والحدودية.

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