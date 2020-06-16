وزير الطيران يتفقد مطاري الغردقة وشرم الشيخ.. الخميس

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنه سيزور يومي الخميس والجمعة مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال الحركة الجوية والركابية أوائل الشهر المقبل، عقب قرار الحكومة بإعادة تشغيل حركة الطيران أوائل يوليو المقبل.وأضاف عنبة خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الثلاثاء، أن شركة مصر للطيران شهدت خسائر مالية كبيرة للغاية خلال الفترة الماضية بسبب انتشار الفيروس القاتل، قائلا: "ربنا يعنا على سداد ديون شركة مصر للطيران".وأشار وزير الطيران المدني إلى أنه من المتوقع عقب عودة تشغيل الحركة الجوية والركابية إلى المطارات المصرية، زيادة في الرحلات الجوية الداخلية، خاصة إلى المطارات ذات المقاصد السياحية مثل شرم والغردقة.