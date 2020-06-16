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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وقفة احتجاجية فى مونتريال رفضًا لقانون حظر ارتداء الحجاب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:23 م
وقفة احتجاجية في
وقفة احتجاجية في مونتريال
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نظم عشرات الأشخاص، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس وزراء مقاطعة كيبيك الكندية، فرانسوا ليجول، في مدينة مونتريال، رفضا لقانون حظر ارتداء الرموز الدينية، والتي تشمل حظر ارتداء الحجاب الإسلامي.

وطالب المحتشدون من حكومة المقاطعة الإلغاء الفوري لهذا القانون، الذي بدأ العام الماضي، ونفذ بداية على موظفي الخدمة المدنية، حيث حظر ارتداء الرموز الدينية التي تدل على ديانة معينة مثل الحجاب الإسلامي. ويدفع المعارضون بأن القانون عنصري خاصة ضد المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب.

على جانب آخر، أقرت شرطة مونتريال في بيان اليوم الثلاثاء بالطابع الممنهج للعنصرية والتمييز، وتعهدت بالعمل على مكافحته، مشيرة إلى أن الشرطة أخذت علما بمجمل التوصيات التي رفعها مكتب الاستشارات العامة في مونتريال.

وفي واحدة من بين 38 توصية وردت في التقرير، يدعو مكتب الاستشارات العامة مدينة مونتريال للاعتراف بصورة علنية وفي أقرب وقت، بالطابع الممنهج للعنصرية والتمييز، والعمل على مكافحتها.

ومن المتوقع أن تصدر شرطة مونتريال في الثامن من الشهر المقبل، مضمون سياستها بشأن الاعتقالات التي تدخل حيز التطبيق أواخر العام الحالي، بينما يتم تأهيل عناصر الشرطة عليها.

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