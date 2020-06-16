نيويورك تايمز: ارتفاع وفيات كورونا بسجون أمريكا لـ73%

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الثلاثاء، بأن نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في السجون الأمريكية، ارتفعت بنسبة 73% منذ منتصف مايو الماضي، ما أدى إلى وفاة ما يزيد عن 600 سجين خلال الجائحة.وأوضحت الصحيفة أن معدل الإصابات في السجون الأمريكية قفز خلال الأسابيع الأخيرة وذلك تزامنًا مع استمرار استقرار معدلات الإصابة في أنحاء الولايات المتحدة، مضيفةً أن عدد السجناء الذين ثبت إصابتهم بالفيروس تضاعف الشهر الماضي ليصل إلى أكثر من 65000.أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي السجون في أنحاء أمريكا استجابوا بطرق مختلفة لهذه الأزمة، في حين يخشى السجناء من أن قلة الإجراءات الوقائية قد تعرضهم للإصابة بالفيروس أو الوفاة جراء الإصابة به.يأتي هذا الارتفاع في أعداد الإصابة بالفيروس وسط مطالبة محتجين في أنحاء البلاد بإصلاح الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة أثناء تفتيش للشرطة في مينيابوليس الأمريكية، وتم احتجاز العديد من المحتجين ووضعهم في زنزانات بسجون يتفشى بها الفيروس بالفعل.