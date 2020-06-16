النرويج تستأنف رحلاتها على أكبر خط طيران محلي بالدنمارك

أعلنت شركة الخطوط الجوية النرويجية أنها تخطط لاستئناف رحلاتها على خط طيران ألبورج - كوبنهاجن، أكبر الخطوط المحلية في الدنمارك، اعتبارا من الأول من يوليو، في بيان على موقعها الدنماركي عبر الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.يشار إلى أن هذا هو المسار الأول، الذي تعيد فيه شركة الطيران عملها خارج النرويج منذ بداية أزمة كوفيد-.19كانت شركة الطيران النرويجية أعلنت في 10 يونيو، أنها ستدرس في الأيام القادمة، ما إذا كانت ستعزز الطاقة الاستيعابية لرحلات الطيران.