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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران: ننتظر وصول 13 طائرة «إيرباص» لاستكمال صفقة القرن

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:11 م
إيرباص
إيرباص
محمود السعدى
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قال الطيار محمد رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الفترة القليلة المقبلة ستشهد وصول 13 طائرة "إيرباص" جديدة قادمة من فرنسا، لاستكمال صفقة القرن التى تم التعاقد عليها أواخر 2017.

وأضاف "زكريا" أنه أصدر قرارا بتقليل النفقات وترشيد الاستهلاك في ظل الظروف المالية الصعبة التي تشهدها الشركة الوطنية عقب اجتياح فيروس كورونا وتعليق الحركة الجوية والركابية خلال الفترة الحالية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه يتوقع زيادة الحركة الركابية الداخلية خاصة للمطارات ذات المقاصد السياحية مثل مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين عقب التشغيل الفعلي للمطارات أوائل الشهر المقبل، مشددا على اتخاذ كافة الشركات التابعة للإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

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