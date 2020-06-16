تراجع مبيعات العقارات في تركيا

شهدت مبيعات العقارات في تركيا انخفاضًا حادًا خلال شهر مايو الماضي، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في الأراضي التركية الذي بدأ تأثيره يتجلى على مبيعات العقارات خلال شهر أبريل الماضي بتراجع المبيعات بنحو 55.5%، وفقا لصحيفة "يني شاغ" التركية.وتراجعت مبيعات العقارات خلال شهر مايو بنحو 44%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 50 ألفا و936 عقارًا. هذا وتراجعت مبيعات العقارات للأجانب أيضا خلال شهر مايو بنحو 78.1% لتسجل 860 عقارًا.فيما تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاع مبيعات "العقارات المرهونة" للبنوك بنحو 23.9% خلال شهر مايو لتسجل 18 ألفا و483 عقارًا، وبلغت نسبة مبيعات العقارات المرهونة نحو 36.3% من إجمالي مبيعات العقارات.وتواصل أزمة فيروس كورونا المستجد التي تضرب تركيا في الآونة الحالية تأثيراتها السلبية على العديد من القطاعات في تركيا وبخاصة قطاع العقارات، لاسيما مع انهيار قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.