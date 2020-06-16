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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 14 حالة جديدة من كورونا بصدر بنى سويف

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:03 م
تعافي 14 حالة
تعافي 14 حالة
بنى سويف- محمد حفيظ
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أعلنت مديرية صحة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن تعافى 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الصدر ببني سويف، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

وأثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.

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