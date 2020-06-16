«علوم الطيران»: دورات أونلاين بسبب الإجراءات الاحترازية

كشف الطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني، أنه خلال الفترة الماضية تمت إقامة دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس لطلبة من جنوب السودان، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر وبناء على تعليمات رئيس الوزراء نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأضاف إلياس صادق خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بمقر وزارة الطيران بحضور الوزير وعدد من القيادات، أن قسم هندسة الطيران المدنى والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة القاهرة انضم إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدنى، مما يعد إضافة قوية تسهم فى زيادة تطوير المنظمة التعليمية والعلمية بالأكاديمية.