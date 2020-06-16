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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا فى دمنهور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:59 م
ولادة قيصرية
ولادة قيصرية
البحيرة معوض هويدى
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شهد مستشفى المعهد الطبى القومى بمدينة دمنهور، حالة ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أيمن الطيار، أستاذ التخدير ورئيس قسم العناية المركزة بالمعهد الطبى القومى بدمنهور، إن عملية الولادة تمت بنجاح تحت إشراف طبى متخصص دون أى مشاكل للأم أو الجنين الذى تم وضعه فى حضانة المستشفى.

وأضاف الطيار أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية الولادة القيصرية للسيدة المصابة بفيروس كورونا والتى تقيم بمركز أبوحمص وكذلك تم تقديم كل أوجه الرعاية الطبية.

وشهد مستشفى كفر الدوار العام والذى خصص كمستشفى للعزل الصحى حالة ولادة جديدة لسيدة مصابة بفيروس كورونا قبل يومين ليصبح عدد حالات الولادة بالمستشفى ثلاث حالات وجميعها بصحة جيدة.
ولادة قيصرية
ولادة قيصرية
ولادة قيصرية
ولادة قيصرية

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