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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسواق الشرق الأوسط ترتفع بفضل صعود عالمي وزيادة أسعار النفط

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:58 م
بورصات الشرق الأوسط
بورصات الشرق الأوسط
وكالات
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انتعشت بورصات الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر ارتفاع الأسهم العالمية ومع صعود أسعار النفط الخام بدعم تخفيضات قياسية للإمدادات وتحسن الطلب على الوقود.

وزاد برنت 77 سنتا، أي ما يوازي 1.94 %، إلى 40.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0918 بتوقيت جرينتش، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، بلوغ الطلب على النفط 91.7 مليون برميل يوميا في 2020، بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن تقديراتها في تقرير مايو، عازية ذلك إلى استهلاك فاق التوقعات خلال فترة العزل العام.

وزاد المؤشر القياسي السعودي 0.6 % مع تقدم سهم أرامكو السعودية 0.9 % وارتفاع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2%.

وارتفع مؤشر دبي 0.9 % بدعم صعود سهم إعمار العقارية 1.5 % وقفزة سهم أرامكس 3%.

وأمس الإثنين، أعلنت أرامكس إطلاق أرامكس سمارت لحلول التوصيل والمدفوعات والاسترداد لتجار التجزئة عبر الإنترنت لتعزيز التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.4 %، مدعوما بزيادة 1.4 % لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد.

باع أبوظبي الأول ما قيمته 1.4 مليار يوان صيني (197.80 مليون دولار) من سندات فورموزا لأجل خمس سنوات عند 3.5 %، حسبما أظهرته وثيقة يوم الاثنين.

وزاد المؤشر القطري 0.3%، مدعوما بزيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.9%.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.5 % في ظل مكاسب شملت معظم أسهم البورصة، وزيادة سهم البنك التجاري الدولي 3.2 %.

وأوردت رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين: أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار وإنها خاطبت بنوكا بالإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم الثلاثاء:-

السعودية.. زاد المؤشر 0.6 % إلى 7308 نقاط.
أبوظبي.. ارتفع المؤشر 1.4 % إلى 4329 نقطة.
دبي.. صعد المؤشر 0.9 % إلى 2070 نقطة.
مصر.. قفز المؤشر 2.5 % إلى 10936 نقطة.
البحرين.. ربح المؤشر 0.3 % ليبلغ 1279 نقطة.
عمان.. تقدم المؤشر 0.2 % إلى 3528 نقطة.
الكويت.. ارتفع المؤشر 1.6 % إلى 5494 نقطة.

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