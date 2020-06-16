«جيل الإسكندرية» يطلق مبادرة «عايزين بلدنا نظيفة» (صور)

أطلق حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أمانة الدخيلة والعجمى بغرب الإسكندرية مبادرة "عايزين بلدنا نظيفة" تحت إشراف عمر عوض أمين عام الحزب بالإسكندرية، وذلك ضمن أنشطة أمانة المرأة بالدائرة وبحضور محمد القسطاوى امين الدائرة ومجدى القسطاوى امين تنظيم الدائرة والزهراء أحمد أمين المرأة بدائرة الدخيلة، وبمشاركة شباب الأمانات المختلفة بنطاق دائرة الدخيلة والعجمى وذلك بالتعاون مع شركة نهضة مصر تحت إشراف وحضور المهندس ياسر الشريف مدير قطاع العجمي بشركة النهضة، وعدد من رؤساء مجموعات العمال.حيث استهدفت المبادرة منطقة شارع فضة وبالأخص منطقة مجمع المدارس أمام مدرسة د.سميرة الثانوية بنات، والمناطق المحيطة والتى كانت تمتلئ بالقمامة حيث قامت شركة النهضة بإزالة القمامة تماما وتنظيفها حول المكان، وتمت توعية الأهالى من قبل الحزب، حول المنطقة بالحفاظ على نظافة المكان والقاء القمامة داخل الصندوق وليس خارجه، وتم توزيع منشور توعية على جميع أهالي الشارع.وأشاد عمر عوض باستجابة شركة النهضة للمبادرة لخدمة المجتمع وتعاونها الدائم، وأن للحزب دور قوي وفعال في توعية المواطنين والأهالي وخصوصا في موضوع النظافة.وذكرت الزهراء أحمد أن التوعية ستكون مستمرة، حيث تم التعاون مع بعض المحلات للحفاظ على المكان وردع من يحاول إلقاء القمامة خارج الصندوق وتوعيته، إلى جانب استجابة الشركة لطلبها بالمتابعة المستمرة لنظافة المنطقة، ومحاولة وضع صندوق أخر وسط شارع فضة كون المنطقة كبيرة ويوجد بها كثافة سكانية عالية.وأضاف مجدي القسطاوي أنه من الواجب علينا كحزب تعميم هذه المبادرة على مستوى دائرة الدخيلة والعجمي، وعلى مستوى المحافظة، لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على دور شوارعنا نظيفة للحفاظ على الصحة والذوق العام، وذلك بالتعاون مع شركة النهضة وشباب الحزب وأنه تم تكريم العمال والشباب المشاركين بالمبادرة لتشجيعهم على استمرار العمل الخدمى ومنهم وليد سعيد ومحمد عادل وأحمد مجدى القسطاوى ومحمد سعيد حامد وفارس باتع محمد.