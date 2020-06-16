محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف الطرق وفحص العينات لضمان جودتها

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة الرصف بكافة مراكز ومدن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس عبد الحميد عمار، مدير المشروعات بهيئة الطرق، والمهندس شفيق عليوه، مدير المعامل بمديرية الطرق بالمحافظة.وكلف محافظ كفرالشيخ، بحصر أعمال الرصف وسحب عينات لفحصها وتحليلها، وعرض نتائج تلك العينات، لضمان جودة أعمال الرصف التي تمت بالعاصمة، ومراكز ومدن المحافظة، والتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات والمقاييس المحددة، ولتطبيق كافة معايير الأمان، وذلك لتحسين ومرونة السيولة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.كما عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص مراكز ومدن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.وشدد المحافظ، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدارس بصفة دورية، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، وكذا رفع الإشغالات والقمامة بالشوارع المحيطة بها، بالإضافة الي التفاعل مع غرفة العمليات بالمحافظة، والمتابعة اللحظية مع اوقات بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، لاستقبال الشكاوي ورصد اي اخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات.كما وجَّه بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية والصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره، ومنع التجمعات، مؤكدًا على استمرار حملات التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت، وكذا تفعيل النقط الحدودية بكافة مراكز ومدن المحافظة.وقال محافظ كفرالشيخ، إنه لابد من تكاتف كافة الجهات جنبًا إلى جنب من "صحة، طب بيطري، شباب ورياضة، المجتمع المدني"، ومشاركة جميع أجهزة المركز لدعم المنظومة الصحية.وكلف محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، أيًا كانت جهة الولاية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، ومصادرة المعدات ومهمات البناء، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.كما أكد المحافظ، على حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحي، كهرباء، الري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بضرورة دعم المنظومة الشرطية في تطبيق قرار الغلق والحظر، وتنظيم الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسعار، وإحكام السيطرة على الأسواق بكافة مراكز ومدن المحافظة.