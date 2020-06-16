تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 200 جرام حشيش بقصد الاتجار في المخدرات بدائرة القسم.وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط شخص يدعى "ص.ا" عاطل 29 سنة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقل دراجة نارية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 جرام من الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار بها والربح غير المشروع وتحرر المحضر اللازم.