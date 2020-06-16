بدء وصول 450 سودانيًا مخالفًا لقانون الإقامة بالكويت

استقبل مطار الخرطوم، الثلاثاء، أولى رحلات إجلاء السودانيين المخالفين لقانون الإقامة في الكويت، والذين يبلغ عددهم 450 شخصًا، سيصلون عبر 3 رحلات جوية.وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن عودة العالقين من مخالفي الإقامة أتت بعد اكتمال جميع الترتيبات في السودان لاستقبالهم وإجراءات مغادرتهم من مطار الكويت الدولي، لافتة إلى أن كل الإجراءات تمت بتعاون تام بين السلطات الكويتية وأعضاء السفارة السودانية في الكويت، الذين قاموا بدورهم بالتنسيق مع كل الجهات المختصة لعودة العالقين إلى البلاد.أضافت أن جميع العالقين خضعوا للكشف الطبي في مطار الكويت، وتمّ منحهم شهادة طبية من وزارة الصحة الكويتية تفيد بخلوهم من فيروس كورونا المستجد.كان مطار الخرطوم استقبل أول أمس، أولى رحلات إجلاء المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، حيث وصلته طائرة تُقل عددا من العالقين السودانيين في الأردن.