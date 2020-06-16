صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 45 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.6 % عند 7308 نقاط (+ 45 نقطة).جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال.وتصدر سهم "صناعة الورق" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 29.15 ريال، وسط تداولات بلغت 2.4 مليون سهم.في المقابل، هبط سهم "جاكو" بأكثر من 2 % عند 14.10 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 13 مليون سهم هي الأعلى في 6 سنوات.