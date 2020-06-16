الدفاع الروسية: رصد 3 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة مراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا رصد انتهاكا واحدا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة حلب.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره انتهاكين لوقف إطلاق النار؛ أحدهما في محافظة إدلب والثاني في محافظة اللاذقية.وأضافت أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة ومراقبة عودة اللاجئين السوريين لم ينفذ أي عمليات إنسانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.