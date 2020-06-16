زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب الغردقة

سجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.وأوضحت الشبكة أن وقت الحدوث 30: 4 مساء بالتوقيت المحلى، بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 27.2087° شمالا، بينما خط الطول 34.7044° شرقا، وعمقه 10 كم.وأشارت إلى أن الزلزال شعر به عدد من المواطنين داخل بعض المدن القريبة، ولم تصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.يشار إلى أن الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم، ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال إفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة، ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين لكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.