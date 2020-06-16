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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» بالسويس يعقم مكتب البريد بعد صرف المعاشات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:04 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
إسلام نصير
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انتهت أمانتا المرأة والشباب بحزب «المصريين الأحرار» في السويس من أعمال تعقيم وتطهير مكتب البريد المصري بالسويس، بعد انتهاء صرف المعاشات حفاظًا على المواطنين والموظفين؛ ووزع الحزب كمامات طبية مغلفة على المواطنين مجانًا ومطبوعات وملصقات للتوعية باسم الحزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وتحت إشراف عادل فاضل أمين المحافظة، وباشر أعمال التعقيم سماح مهدى أمينة المرأة بالمحافظة، عادل الزهيرى أمين الشباب بالمحافظة، وبحضور أحمد هاشم مدير عام المنطقة بهيئة البريد، محمد أبوالحمد رئيس الشئون البريدية، عزه صالح رئيس قسم متابعة.

وقال فاضل أمين الحزب بالسويس، إن تعقيم مكاتب البريد جاء حفاظًا على سلامة المواطنين والموظفين وانطلاقًا من الدور المجتمعي ومواكبًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، حيث تم التعقيم قبل حضور المواطنين وبعد انصرافهم وتم توزيع الكمامات على الوافدين والمارة حتى تم انتهاء صرف معاشات شهر يونيو.

وأوضح "فاضل" أن الفاعلية مستمرة للحفاظ على المواطنين والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير احتياجات المواطنين وتقديم المساعدة.

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