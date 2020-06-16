ماليزيا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا، اليوم، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 8505.وقال المدير العام للصحة الماليزية، الدكتور نور هشام عبدالله، في تصريحات له، إن هناك حالة قد أصيبت بالعدوى من خارج البلاد، بينما أصيبت باقي الحالات الأخرى محليًا.وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 7733 حالة ما يعادل نحو 90.92% من إجمالي حالات الإصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 121 حالة.وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات يشمل أيضًا 651 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات العزل، بينهم 4 مصابين بالفيروس في العناية المركزة.