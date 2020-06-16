معيط: الاقتصاد المصرى كان يسير فى الطريق الصحيح لولا كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري كان يسير في الطريق الصحيح لولا جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التى اتخذتها الدولة ستُمكن الاقتصاد من التعافي سريعًا من آثار الأزمة.وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، أن مصر تمكنت من تخفيض الدين العام بنحو 25%، وهذا لم تحققه دولة فى العالم، وتحقيق فائض أولي في دولتين فقط مصر رقم 2، فالحكومة أنجزت إصلاحًا ماليًا ونقديًا واقتصاديًا أشاد به العالم، والثقة جعلتنا نطرح سندات دولية فى أوقات وظروف صعبة وتحظى بثقة المستثمرين.وأوضح وزير المالية، "الأرقام تقول الجنيه صمد أمام صدمات قاسية، وأثناء إدارة الأزمة لم نضحِ بهذا الوطن بل سنتصدر العالم فى معدلات النمو ونقص العجز الكلى إلى أقل 5%، كنا سنصل إلى مستويات ومعايير أوروبا فى نسبة العجز الكلى لولا الجائحة".وأشار وزير المالية، إلى أن نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى كانت قد وصلت إلى 17%، إلا أن العام الماضى بلغت 8.4%، قائلًا: "الحكومة المطالبة بالاستقالة جاءت بعجز كلى أقل من الذى أقره البرلمان بـ8.2%، ونسبة الدين كانت 108%، ثم 98%، ثم 92%، وكانت أيضا أقل من النسبة التى تمت الموافقة عليها فى المجلس، ولولا كورونا لكان بلغ 83%"، مُضيفا "ورغم ذلك أقول للمجلس الموقر سنحقق رقمًا قياسيًا".