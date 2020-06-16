رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

معيط: الاقتصاد المصرى كان يسير فى الطريق الصحيح لولا كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:48 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري كان يسير في الطريق الصحيح لولا جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التى اتخذتها الدولة ستُمكن الاقتصاد من التعافي سريعًا من آثار الأزمة.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، أن مصر تمكنت من تخفيض الدين العام بنحو 25%، وهذا لم تحققه دولة فى العالم، وتحقيق فائض أولي في دولتين فقط مصر رقم 2، فالحكومة أنجزت إصلاحًا ماليًا ونقديًا واقتصاديًا أشاد به العالم، والثقة جعلتنا نطرح سندات دولية فى أوقات وظروف صعبة وتحظى بثقة المستثمرين.

وأوضح وزير المالية، "الأرقام تقول الجنيه صمد أمام صدمات قاسية، وأثناء إدارة الأزمة لم نضحِ بهذا الوطن بل سنتصدر العالم فى معدلات النمو ونقص العجز الكلى إلى أقل 5%، كنا سنصل إلى مستويات ومعايير أوروبا فى نسبة العجز الكلى لولا الجائحة".

وأشار وزير المالية، إلى أن نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى كانت قد وصلت إلى 17%، إلا أن العام الماضى بلغت 8.4%، قائلًا: "الحكومة المطالبة بالاستقالة جاءت بعجز كلى أقل من الذى أقره البرلمان بـ8.2%، ونسبة الدين كانت 108%، ثم 98%، ثم 92%، وكانت أيضا أقل من النسبة التى تمت الموافقة عليها فى المجلس، ولولا كورونا لكان بلغ 83%"، مُضيفا "ورغم ذلك أقول للمجلس الموقر سنحقق رقمًا قياسيًا".

موضوعات متعلقة

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

4 وفيات و1201 إصابة جديدة بكورونا في قطر

بعد خروجه من السجن.. هل يتخلى أحمد حلمي عن خالد مرعي في فيلمه الجديد؟

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 97 وفاة و1691 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

4 وفيات و1201 إصابة جديدة بكورونا في قطر

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

إنفوجراف

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

أيام زمان

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

فعاليات «الثقافة بين إيديك» فى 2 مليون رسالة نصية بدعم من شركة فيكتوري لينك

الجزائر: بروتوكول للوقاية من كورونا لعودة مباريات كرة القدم

4 آلاف سمكة رنجة.. هدية من هولندا لمستشفى ألماني

بسبب مشكلة في المحرك.. تأجيل إطلاق قمر صناعي صيني

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: دار الإفتاء في خدمة كورونا.. تناقض آراء "العمم" ينشر الوباء
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
المزيد

الثقافة

صدور «تجليات القصِّ في أدب الطفل» عن القومي لثقافة الطفل

السرقة العلمية.. كتاب يكشف ظاهرة تهدد جامعات دول العالم الثالث

«اليهود في الموصل» جديد دار الرافدين للنشر

المورد الثقافي يطلق منحًا استثنائية لدعم الفنانين والكتّاب