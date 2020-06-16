مباحثات مصرية بريطانية حول سد النهضة وليبيا

أجرى السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، مشاورات هاتفية مع "جيمس كليفرلي" وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأعرب الوزير البريطاني عن تقدير بلاده لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة العالمية للقاحات التي نظمتها بريطانيا يوم 4 يونيو الجاري عبر التواصل الإلكتروني، مشيدًا بالرسالة القوية التي وجهها رئيس الجمهورية خلال مداخلة سيادته بالقمة حول ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا.كما شهد الاتصال تباحثًا حول سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية بمختلف جوانبها خلال الفترة القادمة، حيث أكد الوزير "كليفرلي" تطلع وحرص بريطانيا على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح البلدين.وتطرقت المناقشات أيضًا إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها مستجدات الأزمة الليبية، فضلًا عن الموقف الراهن في ملف المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.