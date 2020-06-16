رئيس لجنة التعليم يشيد بجهود الأمانة العامة بمجلس النواب

أشاد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التى تبذلها الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، فى تذليل الصعاب التى تواجه النواب.وقال هاشم، خلال كلمته فى الجلسة العامة للتعقيب على الموازنة العامة للدولة، إن المستشار محمود فوزى، كانت استجابته لمطالب النواب تسبق الطلبات التى يتقدمون بها، مؤكدا أن الأمانة العامة للمجلس أثبتت نجاحا كبيرا خلال الظروف الحالية التى يواجهها البرلمان.يذكر أن الأمين العام لمجلس النواب، اتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية الهامة لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على صحة النواب والعاملين بالمجلس، منها تركيب بوابات تعقيم على جميع مداخل البرلمان وغيرها من الإجراءات الهامة.