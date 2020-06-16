هزة أرضية شديدة تضرب البحر الأحمر

شهد عدد من مدن محافظة البحر الأحمر، منذ قليل، هزة أرضية شديدة استمرت لمدة 20 ثانية تقريبًا، حيث أثارت قلقا وتوترا بين السكان، الأمر الذي انعكس بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد مصدر خاص بمركز عمليات البحر الأحمر لـ"الدستور"، جار تحليل باقى بيانات الشبكات العالمية وتكاملها مع تحليل بيانات الشبكة المصرية ورصد مزيد من المعلومات عن آى آثار سلبية.وتابع المصدر أنه لم يتم تسجيل أي خسائر أو أضرار حتى الآن.