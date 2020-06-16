رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فعاليات «الثقافة بين إيديك» فى 2 مليون رسالة نصية بدعم من شركة فيكتوري لينك

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:43 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
طباعة
◄ عبد الدايم: تعدد وسائل التواصل مع الجمهور لجذب شرائح جديدة والبروتوكول أحد صور الشراكة بين هيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى
◄ انجي الصبان: نسعى لدعم مبادرة وزارة الثقافة باعتبارها احدى الوسائل التى ساهمت فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا

وقعت وزارة الثقافة مذكرة تعاون مع شركة «فيكتورى لينك» المتخصصة في مجال التكنولوجيا لدعم مبادرة «الثقافة بين إيديك» من خلال ارسال 2 مليون رسالة نصية تتضمن الأنشطة والفعاليات اليومية التى تبث إلكترونيا على قناة الوزارة باليوتيوب .
أكدت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن “تعدد وسائل التواصل مع الجمهور يتيح جذب شرائح جديدة لأنشطة وفعاليات وزارة الثقافة التى تعمل على نشر التنوير وتطوير المجتمع والارتقاء بالذوق العام، قائلة «إن بروتوكول التعاون يعد أحد صور الشراكة بين الهيئات الرسمية للدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، التى ثمنت دورها باعتبارها أهم العناصر الفاعلة فى مسيرة التنمية».
ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فيكتوري لينك، إنجي الصبان، «نسعى دائماً إلى مساندة جهود الحكومة المصرية الهادفة الى بناء الإنسان، لأن هذا جزء من استراتيجيتنا وأهدافنا. ونحرص على دعم المبادرة الناجحة لوزارة الثقافة خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك، باعتبارها إحدى الوسائل التى ساهمت فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال توفير الرسائل النصية التي تستهدف فئة كبيرة من المجتمع».
فعاليات الثقافة بين إيديك
فعاليات الثقافة بين إيديك

موضوعات متعلقة

4 وفيات و1201 إصابة جديدة بكورونا في قطر

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

«مصر للطيران» تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

4 وفيات و1201 إصابة جديدة بكورونا في قطر

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

إنفوجراف

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

أيام زمان

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

فعاليات «الثقافة بين إيديك» فى 2 مليون رسالة نصية بدعم من شركة فيكتوري لينك

الجزائر: بروتوكول للوقاية من كورونا لعودة مباريات كرة القدم

4 آلاف سمكة رنجة.. هدية من هولندا لمستشفى ألماني

بسبب مشكلة في المحرك.. تأجيل إطلاق قمر صناعي صيني

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: دار الإفتاء في خدمة كورونا.. تناقض آراء "العمم" ينشر الوباء
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
المزيد

الثقافة

صدور «تجليات القصِّ في أدب الطفل» عن القومي لثقافة الطفل

السرقة العلمية.. كتاب يكشف ظاهرة تهدد جامعات دول العالم الثالث

«اليهود في الموصل» جديد دار الرافدين للنشر

المورد الثقافي يطلق منحًا استثنائية لدعم الفنانين والكتّاب