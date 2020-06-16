فعاليات «الثقافة بين إيديك» فى 2 مليون رسالة نصية بدعم من شركة فيكتوري لينك

◄ عبد الدايم: تعدد وسائل التواصل مع الجمهور لجذب شرائح جديدة والبروتوكول أحد صور الشراكة بين هيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى◄ انجي الصبان: نسعى لدعم مبادرة وزارة الثقافة باعتبارها احدى الوسائل التى ساهمت فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كوروناوقعت وزارة الثقافة مذكرة تعاون مع شركة «فيكتورى لينك» المتخصصة في مجال التكنولوجيا لدعم مبادرة «الثقافة بين إيديك» من خلال ارسال 2 مليون رسالة نصية تتضمن الأنشطة والفعاليات اليومية التى تبث إلكترونيا على قناة الوزارة باليوتيوب .أكدت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن “تعدد وسائل التواصل مع الجمهور يتيح جذب شرائح جديدة لأنشطة وفعاليات وزارة الثقافة التى تعمل على نشر التنوير وتطوير المجتمع والارتقاء بالذوق العام، قائلة «إن بروتوكول التعاون يعد أحد صور الشراكة بين الهيئات الرسمية للدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، التى ثمنت دورها باعتبارها أهم العناصر الفاعلة فى مسيرة التنمية».ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فيكتوري لينك، إنجي الصبان، «نسعى دائماً إلى مساندة جهود الحكومة المصرية الهادفة الى بناء الإنسان، لأن هذا جزء من استراتيجيتنا وأهدافنا. ونحرص على دعم المبادرة الناجحة لوزارة الثقافة خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك، باعتبارها إحدى الوسائل التى ساهمت فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال توفير الرسائل النصية التي تستهدف فئة كبيرة من المجتمع».