4 وفيات و1201 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 80 وفاة.وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم: إنه تم تسجيل 1201 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82077 حالة.وأشارت إلى تسجيل 1780 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 60461 حالة.ولفت البيان إلى فحص 5161 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 300499.وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.