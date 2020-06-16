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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الاياتا» تصدر معايير اختبار كورونا للمسافرين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:39 م
IATA
IATA
فاتن غلاب
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أصدرت الرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA) اليوم الثلاثاء معايير اليه لاستخدام اختبار COVID-19 في عملية السفر، إذا اختارت الحكومات إدخال اختبار COVID-19 للمسافرين القادمين من دول تعتبر عالية المخاطر، فيجب أن يقدم الاختبار نتائج سريعة، وأن يكون قادرًا على إجرائه على نطاق واسع، وأن يعمل بمعدلات عالية من الدقة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الاختبار فعالًا من حيث التكلفة ولا يخلق حاجزًا اقتصاديًا أو لوجستيًا للسفر.

في الوقت نفسة، نشرت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إرشادات الاقلاع وهي التوجيه العالمي الذي يجب على الحكومات اتباعه في إعادة ربط شعوبها واقتصاداتها عن طريق الجو، يحدد الاقلاع طبقات من التدابير للتخفيف من خطر انتقال COVID-19 أثناء السفر الجوي وخطر استيراد COVID-19 عن طريق السفر الجوي، لا ينبغي أن يكون اختبار COVID-19 شرطًا ضروريًا لإعادة فتح الحدود أو استئناف الخدمات الجوية.

وأوضحت الاياتا في أحدث تقرير لها والذي تم اصدارة اليوم الثلاثاء، إنه يمكن أن تكون تقنية اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) السريع في نقطة الرعاية طبقة مفيدة من الحماية للمسافرين من الدول التي تعتبر ذات مخاطر أعلى، ومن المحتمل أن تزيل الحاجة إلى إجراءات أكثر تعقيدًا وتدخلًا مثل الحجر الصحي الذي يمثل عائقًا كبيرًا أمام السفر واستعادة الطلب.

مؤكدة "إن شركات الطيران ملتزمة بالحد من مخاطر انتقال COVID-19 عبر السفر الجوي واختبار COVID-19 يمكن أن تلعب دورًا مهمًا، ولكن يجب أن يتم تنفيذه بما يتماشى مع توجيهات الإيكاو العالمية لإعادة البدء بهدف تسهيل السفر. قال الكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، إن السرعة والقياس والدقة هي معايير الأداء الأكثر أهمية للاختبار ليتم دمجها بفعالية في عملية السفر.كجزء من عملية السفر.

موضحة انه يجب إجراء اختبار COVID-19 من قبل مسؤولي الصحة العامة المدربين واستيفاء المعايير التالية:

السرعه: يجب تسليم نتائج الاختبار بسرعة، مع إتاحة النتائج في أقل من ساعة كحد أدنى قياسي.

النطاق: في حالة إجراء الاختبار في المطار، يجب أن تكون قدرة الاختبار التي تصل إلى عدة مئات من الاختبارات في الساعة قابلة للتحقيق، استخدام اللعاب لأخذ عينات بدلًا من مسحات الأنف أو الحلق من شأنه أن يسهل ذلك ومن المتوقع أيضًا تقليل الوقت وتحسين قبول الركاب.

الدقة: الدقة العالية للغاية ضرورية. يجب أن تكون النتائج السلبية الكاذبة والإيجابية الكاذبة أقل من 1٪.
علي ان يكون اختبار COVID-19 مطلوبًا بشكل مثالي قبل الوصول إلى المطار وفي غضون 24 ساعة من السفر، يقلل الركاب الذين يصلون "جاهزين للسفر" من خطر العدوى في المطار ويتيح إعادة الإقامة المبكرة لأي مسافر لديه نتائج إيجابية.

إذا كان الاختبار مطلوبًا كجزء من عملية السفر، فمن المستحسن عند المغادرة. ستحتاج الحكومات إلى الاعتراف المتبادل بنتائج الاختبار وينبغي أن يتم نقل البيانات مباشرة بين الركاب والحكومات بطريقة مماثلة للتعامل مع تصاريح التأشيرة الإلكترونية حاليًا.

كما يجب أن تكون أي متطلبات اختبار سارية فقط طالما كان ذلك ضروريًا. لضمان ذلك، ينبغي إجراء تقييمات منتظمة.

"التكلفة "
أوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي ان التكلفة هي اعتبار مهم. يجب أن يسهل الاختبار السفر ولا يوفر حاجزًا اقتصاديًا، مع الاختبار في بعض الوجهات الأوروبية بتكلفة تزيد عن 200 دولار، يعد هذا مصدر قلق حقيقي. يدعم اتحاد النقل الجوي الدولي اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) التي تتطلب من الحكومات تحمل تكاليف الاختبارات الصحية الإلزامية. عندما يتم تقديم الاختبار على أساس طوعي، يجب تحميله بسعر التكلفة.

الاختبارات إيجابية
إذا كان الاختبار مطلوبًا عند الوصول وكان اختبار الركاب إيجابيًا، فيجب معاملة الراكب وفقًا لمتطلبات الدولة المستقبلة، لا يجب مطالبة شركات الطيران بإعادة الراكب (الركاب) أو "معاقبة" بعقوبات مالية مثل الغرامات أو من خلال العقوبات التشغيلية مثل سحب حق العمل في السوق.

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