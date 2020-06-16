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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دعم وحدة إبشواي المحلية في الفيوم بمعدات تعقيم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:38 م
دعم وحدة إبشواي
دعم وحدة إبشواي
الفيوم - زينب علاء
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استقبلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي برئاسة مراد مسعود، موتوري رش تعقيم سعة 600 لتر، لتحسين وتكثيف أعمال التطهير بالمركز.

وتفقد رئيس المركز المدارس المقرر عقد امتحانات الثانوية العامة (إبشواي الثانوية، عبور إبشواي الابتدائية، أحمد مفتاح معبد، إبشواي الإعدادية بنين) للوقوف على مستوي النظافة الداخلية ودورات المياه وعمل المرافق بالشكل الكامل، والتأكد من وجود المسافات الآمنة بين مقاعد الطلاب، كما تم تعقيم المدارس بالكامل الأبواب والطرقات وفصول اللجان، بالإضافة للتأكد من جاهزية بوابات التعقيم بمدخل كل مدرسة لتعقيم الطلاب قبل الدخول إلي المدارس.

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