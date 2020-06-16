«منير البودشيشي» ينضم للاتحاد العالمى للصوفية

أعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، اليوم الثلاثاء، انضمام الدكتور منير القادري البودشيشي نائب الطريقة القادرية البودشيشية، ومدير مؤسسة الملتقى العالمي للتصوف، ورئيس المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام اليوم إلى الاتحاد.وأعرب الدكتور منير القادري البودشيشي عن بالغ سعادته بالإنضمام للاتحاد العالمي للصوفية الذى يتزعمه الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية عضو المجلس الأعلى للصوفية.وكان «أبوالعزائم» قد أصدر قرارًا يقضي بتفويض الدكتور منير القادري البودشيشي مدير الملتقى العالمي للتصوف ومدير المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام اليوم بأوروبا، نائبا عن الاتحاد في كل من المغرب وفرنسا، وكذلك اتخاذ المسئولية الرسمية في التحدث باسم الاتحاد في الدول المذكورة.يذكر أن الاتحاد العالمى للطرق الصوفية تم تأسيسه في العاصمة الفرنسية باريس، بدايات القرن الحادي والعشرين، ويضم عددًا كبيرًا من الطرق الصوفية حول العالم، معظمها من مصر.