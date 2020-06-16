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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هيئات برلمانية حزبية تعلن دعمها للسيسي في أزمتي ليبيا وسد النهضة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:37 م
مبادرة مصر في ليبيا
مبادرة مصر في ليبيا
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومى المصرى فى أزمة سد النهضة والأزمة الليبية.

وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تفويض الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الأمن القومى المصرى فى أزمة سد النهضة والأزمة الليبية، قائلا: "ونفوضه فيما يتخذه من قرارات".

ووصفت، موازنة العامة المالى الجديد بأنها موازنة حرب، لافتا إلى أن الحزب لديه بعض الملاحظات على مشروع الموازنة، منها، ضروردة دعم مشروعات التنمية الزاعية والثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالإنفاق على الصحة والبحث العلمى، ووضع خطة لإحياء قطاع السياحة.

كما أكد النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومي فيما يخص الأزمة الليبية وسد النهضة.

وأعلن أبو المجد، موافقته علي موازنة الدولة للعام المالي الجديد، مطالبًا الوزارات المختلفة بإتباع سياسية تقشفية، موجها الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجهاته في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

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