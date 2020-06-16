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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صقر» يستقبل الشركة الاستشارية لمشروع السويس الجديدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:35 م
محافظ السويس
محافظ السويس
كريم أنور
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استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم، ممثلي الشركة الاستشارية لمشروع مدينة السويس الحديدة التي ستقوم وزارة الإسكان خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021 فى تنفيذها على مساحة 58 ألف فدان، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس والمهندسة شيماء فؤاد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة والدكتورة مايسة عمر خبير الدراسات البيئية والمهندس مدحت سرور منسق المشروع ومصطفى نبيل ممثلي الشركة الاستشارية للمشروع.

وناقش المحافظ مع الشركة موعد بدء العمل بالمشروع الكبير، مكلفا بتقديم كافة التسهيلات للشركة في جميع المجالات لبدء العمل في المشروع القومي والذي سيعطي انطلاقة حقيقية للتنمية لإقليم القناة ومحافظة السويس بصفة خاصة ويوفر فرص عمل للشباب ويزيد من الدخل القومي.

وتمثل المدينة المستهدف إنشاؤها قطبًا تنمويًا متكاملًا، متعدد الأنشطة، وتعمل على جذب الاستثمارات المتنوعة، اللوجستية، والصناعية، ومراكز المال والأعمال، والخدمات الريادية متقدمة المستوى.

ويمتاز موقع مدينة السويس الجديدة بالوقوع على محاور تنمية إقليمية هامة هي: "السويس الغردقة - محور 30 يونيو"، كما يمتاز بالقرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد عن 15 دقيقة.

وتتنوع الأنشطة الاقتصادية القائمة بالمدينة المستهدف إنشاؤها، بين "صناعة - سياحة - صيد - تجارة" – إقامة منطقة سكنية وخدمية بالمدينة لخدمة المناطق الصناعية القائمة – الاستفادة من المرتفعات وفروق المناسيب في خلق نشاط سياحي في الظهير الخلفي.

يذكر أن المدينة تقع بالقرب من ميناء الأدبية وميناء العين السخنة وميناء السويس، ويحدها شمالًا مدينة السويس على بعد 30 كم، ومدينة الإسماعيلية على بعد 150 كم، وجنوبًا المنطقة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وغربًا العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 100 كم تقريبا.

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