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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان المجري يوافق على وقف سلطات الطوارئ لرئيس الوزراء

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:35 م
البرلمان المجري
البرلمان المجري
وكالات
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وافق البرلمان المجري على إنهاء حالة الطوارئ التي سمحت لرئيس الوزراء فيكتور أوربان بالحكم وفقا لمرسوم، لكنه صوت لصالح تمرير تشريع جديد أثار تساؤلات جديدة حول الديمقراطية في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه في تصويت بالإجماع، وافق البرلمان الثلاثاء، على انهاء "حالة الخطر" التي منحت أوربان الحق في الحكم دون رقابة في مارس.

أثار النظام انتقادات من بعض قادة الاتحاد الأوروبي، الذين قالوا: إنه كان يستغل الوباء كغطاء للاستيلاء على السلطة المطلقة في المجر.

وقال أوربان عبر فيسبوك عقب التصويت: "أولئك الذين صرخوا ضد الديكتاتورية في الداخل والخارج يمكنهم الآن تقديم اعتذاراتهم".

وأفادت وكالة "MTI" المجرية للأنباء نقلا عن الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء، جيرجلي جولياس بأن هذا سوف ينهي حالة الخطر في فجر اليوم الثلاثاء.

لكن مشروع قانون جديد تمت الموافقة عليه أيضا اليوم الثلاثاء يمهد الطريق لانتقادات محتملة بأن المجر تنزلق أكثر نحو الحكم الاستبدادي.

وتخضع المجر، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، للتحقيق من جانب التكتل بسبب انتهاكها المحتمل لمعايير سيادة القانون.

وأصبحت الدولة أول عضو يفقد مكانته كديمقراطية هذا العام في مسح سنوي للدول تجريه منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن العاصمة.

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