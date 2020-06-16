محافظ بني سويف يطمئن على الاستعدادات للثانوية الأزهرية

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات، والمتابعة على مدار الساعة للجان وآلية التواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.جاء ذلك خلال تواصله مع الشيخ سيد عبد اللطيف وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، لمتابعة خطة استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية والتي ستنطلق اعتبارا من الأحد القادم وتُختتم يوم الخميس 6 أغسطس القادم.و يؤدي الامتحان 2855 طالبًا وطالبة من طلبة الأزهر موزعين على 20 لجنة امتحان عامة على مستوى معاهد مراكز ومدن المحافظة بواقع 2 لجنة ببني سويف، و2 لجنة بناصر، و4 لجان في ببا، و2 لجنة بسمسطا، و4 لجان بالفشن، و4 لجان بالواسطى و2 لجنة بإهناسيا.وأشار محافظ بنى سويف إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مسؤولي المنطقة الأزهرية والمديريات الخدمية المعنية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، ومساعدة الأجهزة المعنية بالأزهر في اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية أثناء عملية دخول الطلبة للمعاهد منعًا للزحام والتكدس، وتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان، مشيرا إلى تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة.