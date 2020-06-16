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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الموافقة على تقنين عدد من أراضي أملاك الدولة بالسويس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:31 م
لجنة البت بمحافظة
لجنة البت بمحافظة السويس
كريم أنور
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وافقت لجنة البت بمحافظة السويس، على تقنين أوضاع عدد من ملفات المواطنين المقدمة لتقنين الأراضى، وعقدت لجنة البت، اليوم الثلاثاء، جلستها العاشرة برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقا للقانون 144 لسنة 2017 لتقنين الأراضى واسترداد أملاك الدولة.

وفي بداية الجلسة استعرض المهندس أحمد شعبان، مدير جهاز حماية أملاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة، عدد من ملفات التقنين (أراضي زراعية – مباني) داخل وخارج الحيز العمراني على نطاق الأحياء الخمسة لأخذ رأي اللجنة بشأنها.

كما عرضت رئيس لجنة التظلمات على لجنة البت طلبات التظلمات المقدمة من المواطنين من التثمين لقيمة الارض واعادة المعاينة لطلب مواطن، وفي حالة الموافقة يتم التثمين بالسعر الحالي.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على الحفاظ على مصلحة المواطن مع عدم التفريط في حق الدولة وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والقضاء علي العشوائيات، مؤكدا علي رؤساء لجان التقنين بتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعها وسداد مستحقات الدول.

كما شدد" صقر" علي رؤساء الأحياء بإزالة حالات التعدي علي الأراضي غير الصالحة للتقنين والمخالفة للقانون، وفي نهاية الجلسة وافقت اللجنة على تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفض عدد آخر للحالات المخالفة للقانون، كذلك قررت اللجنة إعادة المعاينة لعدد من الملفات للدراسة وعرضها في لجنة البت القادمة.

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