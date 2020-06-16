صدور «تجليات القصِّ في أدب الطفل» عن القومي لثقافة الطفل

أصدر المركز الثقافة القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي، العدد الثاني من سلسلة دراسات وبحوث ثقافة الطفل "تجليات القصِّ في أدب الطفل عند يعقوب الشاروني" تأليف الدكتورة هبة محمد عبد الفتاح، وذلك في إطار الدور البحثي للمركز.يأتي هذا في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"؛ تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.واهتم العدد بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية والقيمية والمعرفية والعقلية، كما تناول الراوي، وخطوط السرد، والشخوص، والمكان والزمان، والحس الشعبي، إضافةً إلى اعتماد المخيلة وتوظيف ملكات التصور، والمؤثرات الحسية، والرمز ودلالاته، والقص الصائب الخالد، وجمال الشكل والإخراج.ويأتي المجلد تحت إشراف الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي، الذي أشار إلى أن المركز بدأ بتحويل إصدارات كتب الأطفال لهذا العام وعدة سنوات سابقة إلى نظام مرئي (PDF) على موقع المركز وعلى صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل على الفيس بوك.