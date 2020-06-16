محافظ سوهاج: تجهيز 650 غرفة بالمدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تجهيز٦٥٠ غرفة بالمدن الجامعية كمقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال أبناءنا العائدين من الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وتسكينهم فى المدن الجامعية خلال فترة العزل الصحي.وأوضح المحافظ أن الغرف تم تجهيزها بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، وبمدينة ناصر المقر القديم للجامعة، مشيدا بمجهودات جامعة سوهاج في أعمال التجهيز لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات التسكين لهم.وأكد "الفقي" على أهمية دعم خطة الدولة وتسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرا إلى تجهيز المدن الجامعية وتوفير الإمكانيات المناسبة للإقامة، وتوفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية اللازمة.