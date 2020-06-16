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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران»: نسدد 12 مليون دولار قروض طائرات شهريا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:44 م
الطيار رشدي زكريا
الطيار رشدي زكريا
فاتن غلاب
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قال الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، إن الشركة تسدد قيمة قروض شهرية للطائرات تقدر بنحو 12 مليون دولار شهريا.

وأوضح زكريا، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الطيران المدني، أنه تم تأجيل دفع إيجارات الطائرات الموجودة لدينا 3 أشهر، والبعض 6 أشهر لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع رئيس مصر للطيران، أن نسبة التشغيل ستكون من 20 إلى 30% مع بداية التشغيل الفعلي المتوقع مطلع يونيو، في حال عدم زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، متوقعا أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 50% مع نهاية العام الحالي.

ويعقد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.

وكان وزير الطيران، أعلن أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.

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