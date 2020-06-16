كاميرات مراقبة جديدة على محور 26 يوليو

وضعت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، علامات إرشادية وتحذيرية بمحيط التحويلة التي أجراها المرور أعلى محور ٢٦ يوليو، وتركيب كاميرات مراقبة جديدة بمسافات كافية وكذا العلامات الفسفورية والطواحين المضيئة ليلًا، مع نشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير.كما وجّه اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء بنشر الخدمات المرورية اللازمة بمحيط أعمال الإصلاحات التي تجرى أعلى محور ٢٦ يوليو.وأجرت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية على محور ٢٦ يوليو أعلى المنصورية لاستكمال أعمال إصلاحات الطريق وذلك لمسافة ٥٠٠ متر في الاتجاهين.وتقوم إحدى الشركات بإصلاح الطريق، حيث تم تحويل حركة المرور إلى الاتجاه الآخر مع عمل تحويلة مرورية في الاتجاهين، تحت إشراف الإدارة العامة للمرور.كما تهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور.